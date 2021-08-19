Горизбирком Петербурга отказался отстранять представителя ЦИК Жданову

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании в четверг подтвердила полномочия секретаря Марины Ждановой, за отстранение которой накануне проголосовали депутаты городского Заксобрания, передал корреспондент "Интерфакса".

Жданова присутствовала на этом заседании Горизбиркома. Член комиссии Алексей Березин попросил отметить, что из-за постановления Закса участвовать в заседании она больше не может. Член комиссии Дмитрий Краснянский предложил, напротив, подтвердить полномочия Ждановой.

"Предлагаю протокольно подтвердить полномочия члена и секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марины Ждановой, поскольку мы все понимаем юридическую значимость и ценность постановления Законодательного собрания, принятого вчера", - сказал Краснянский.

Девять членов комиссии поддержали предложение Краснянского, четверо выступили против.

Также девятью голосами Горизбирком поддержал предложение оспорить постановление Закса по Ждановой в Октябрьском суде.

Березин высказал мнение о том, что отныне все решения комиссии будут незаконными, потому что в заседаниях принимает участие Жданова.

Глава юридического управления Горизбиркома Олег Зацепа не согласился и сообщил, что таким образом комиссия защитила избирательные права Ждановой, которые накануне парламент якобы нарушил своим постановлением о ее отстранении.

"С таким же успехом - я не буду вносить это предложение, потому что не нужно клоунадой отвечать на клоунаду - мы могли бы сейчас признать утратившим силу постановление Закса. Это было бы в равной степени законно, как и само вчерашнее постановление", - сказал Зацепа.

Зампредседателя Горизбиркома Алла Егорова назвала "вопиющим фактом" попытку лишить Жданову полномочий "только за то, что она не так голосует".

Ранее Горизбирком проголосовал за перепроверку подписей кандидата от "Новых людей" Ольги Герасиной, которой территориальная комиссия отказала в регистрации в округе №17, где также баллотируется председатель комитета по законодательству Закса, единоросс Денис Четырбок. СМИ со ссылкой на пресс-службу "Единой России" 3 августа распространяли заявление спикера Закса Вячеслава Макарова, выражающего сомнения в легитимности подписей Герасиной, так как ему "абсолютно очевидно, что они делаются не просто с применением административного ресурса".

В среду ЗакС проголосовал за постановление о досрочном освобождении от полномочий Ждановой, выдвинутой в комиссию ЦИК. Депутаты также решили обратиться в Центризбирком и попросить его проверить, законно ли Горизбирком зарегистрировал на выборах в Закс списки партий "Новые люди" и РПСС, отказав партии "Родина".