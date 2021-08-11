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Члены ЦИК проследили за регистрацией Вишневского на выборах в Петербурге

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге территориальная избирательная комиссия №30 со второй попытки зарегистрировала кандидатом в петербургское Заксобрание депутата Закса, зампредседателя партии "Яблоко" Бориса Вишневского, подтвердил "Интерфаксу" председатель ТИК Владимир Соколов.

Он уточнил, что это было сделано во вторник вечером. Перед этим Горизбирком отменил предыдущий отказ Вишневскому в регистрации, не согласившись с претензиями ТИК к оформлению документов кандидата.

В этот раз 11 членов комиссии выступили за регистрацию "яблочника", один воздержался.

По словам Соколова, что во вторник ТИК №30 посетили сотрудники Центризбиркома и присутствовали при регистрации Вишневского.

"Они присутствовали на заседании. Поблагодарили за правильный порядок проведения заседания и удалились", - сказал он.

Ревизоров из ЦИК в понедельник направила в Петербург председатель комиссии Элла Памфилова. Одним из поводов для проверки стала жалоба певицы Татьяны Булановой, которая выдвинулась в Госдуму и петербургское Заксобрание от партии "Родина". Она в видеообращении к ЦИК сказала, что городские чиновники не разрешают распространять часть предвыборной агитации. Во вторник делегация ЦИК посетила Петербургский горизбирком и несколько ТИК.

Вишневский возглавляет фракцию "Яблока" в петербургском парламенте и стоит во главе общегородского списка партии на выборах в Заксобрание. Он также выдвинулся в депутаты Государственной думы по одномандатному округу №216 в Петербурге и был зарегистрирован 2 августа.

4 августа ТИК №30 отменила регистрацию политика из-за неправильно оформленных документов. 10 августа горизбирком отменил это решение. Вишневский просил, чтобы горизбирком сразу зарегистрировал его кандидатом в одномандатном округе №2 в обход ТИК, "чтобы сэкономить время" и ему, и территориальному избиркому, но ему в этом отказали.

Борис Вишневский Петербург ЗакС Яблоко Центризбирком

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