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ОАК заявила, что решение об участии опытного Ил-114 в "Армии-2021" еще не принято

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опровергает сообщения СМИ об отмене участия пассажирского Ил-114 в форуме "Армия-2021" после катастрофы Ил-112В.

"На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось", - заявили в ОАК в ответ на сообщения СМИ о запрете перелета в Кубинку самолета Ил-114-300 для участия в форуме "Армия" после ЧП с Ил-112В.

Модернизированная версия пассажирского Ил-114-300 оснащена теми же двигателями, что и разбившийся накануне военно-транспортный Ил-112В – ТВ7-117СТ-01 разработки "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха"). Этот самолет впервые поднялся в воздух 16 декабря 2020 года.

Во вторник в Московской области потерпел крушение единственный летный образец нового легкого транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полета недалеко от аэродрома Кубинка. В результате погибли все три члена экипажа – шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

За несколько дней до этого опытный экземпляр Ил-112В, продолжающий предварительные летные испытания, прилетел с воронежского завода (ВАСО) в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа в подмосковной Кубинке.

"По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя", - заявили в ОАК.

После возгорания в двигателе Ил-112В экипаж не мог повлиять на ситуацию и предотвратить крушение самолета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Из-за возгорания пропала тяга двигателя. Так как пожар произошел во время полета на минимальной высоте, экипаж вряд ли мог повлиять на ситуацию", - заявил собеседник агентства. По его словам, летчики-испытатели до последнего стремились увести машину от населенных пунктов, чтобы избежать жертв на земле.

Потерпевший крушение самолет состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга РФ, комиссию по расследованию происшествия возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров, сообщили в министерстве.

Следователи после крушения Ил-112В возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК РФ).

Объединенная авиастроительная корпорация ОАК Ил-112В Ил-114-300

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