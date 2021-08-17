Экипаж Ил-112В до последнего пытался увести самолет от домов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - После возгорания в двигателе самолета Ил-112В экипаж не мог повлиять на ситуацию и предотвратить крушение самолета, летчики до последнего пытались увести машину от населенных пунктов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Из-за возгорания пропала тяга двигателя. Так как пожар произошел во время полета на минимальной высоте, экипаж вряд ли мог повлиять на ситуацию", - заявил собеседник агентства.

Известный летчик-испытатель, почетный президент международного авиасалона "МАКС" Герой России Магомед Толбоев заявил во вторник "Интерфаксу", что причиной крушения Ил-112В, вероятно, стал технический фактор.

"В данной ситуации, насколько я полагаю, загорелся двигатель. Сам двигатель можно выключить и заглушить. Я могу предположить, что произошел разрыв гидросистемы. Ее ничем не потушишь", - сказал Толбоев.

По его словам, самолет шел на снижение, у экипажа не было времени решить проблему с возгоранием. "Мне жалко этих ребят. С Николаем Куимовым (шеф-пилот ПАО "Ил", командир экипажа Ил-112В) мы столько лет знакомы. Мы столько с ним прошли", - сказал Толбоев.

Как сообщалось, опытным образцом самолета управлял экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. По предварительным данным, они погибли.

Самолет разбился во вторник в районе подмосковной Кубинки.