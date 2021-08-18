"Гринпис" не нашли загрязнения в Черном море после разлива нефти под Новороссийском

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Представители российского отделения "Гринпис" провели экспедицию после разлива нефтепродуктов в Черное море в районе Новороссийска, в итоге они не обнаружили видимых следов загрязнения, сообщил руководитель климатического и энергетического направления "Гринпис" Василий Яблоков.

"Экспедиция вернулась с Черного моря, и из-за шторма, который происходил после разлива нефтепродуктов, зафиксировать следы загрязнения не удалось. После того, как начался шторм, нефтяной пленки не было видно, течением относило все в море", - сообщил Яблоков "Интерфаксу".

По его словам, экологами были собраны свидетельства того, что компания отреагировала и приложила усилия к ликвидации последствий разлива. Сотрудники дельфинария на Большом Утрише вблизи Анапы, около которого в Черном море были обнаружены масляные пятна, сообщили экологам, что дельфинарий использовал сорбирующие боновые заграждения, чтобы нефтепродукты не навредили животным. Очисткой акватории Черного моря около дельфинария занимались местные активисты.

Яблоков заявил, что часть нефтепродуктов, которую из-за шторма не смогли ликвидировать после разлива, могла попасть в Черном море - она может оседать на дне, а затем снова попасть на берег.

Он сообщил, что в ходе экспедиции экологи выяснили, что некоторые местные граждане после разлива чувствовали резкий запах.

Также Яблоков заявил о необходимости ужесточить контроль над оборудованием компаний - и на этапе производства, и на этапе приема оборудования.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 по Москве, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря.

По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявлял КТК.