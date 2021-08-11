В WWF сообщили о следах нефти у побережья в районе Абрау-Дюрсо

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Следы нефтепродуктов после разлива в Черном море в районе Новороссийска наблюдаются у береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо и могут в скором времени попасть в прибрежную зону Утришского заповедника, сообщил "Интерфаксу" руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

"Поскольку вовремя не удалось локализовать разлив нефти, то она проникла в водную толщу и продолжает движение, в том числе, в сторону побережья. По нашим оценкам и по оценкам некоторых очевидцев, нефтяное загрязнение фиксируется уже около береговой зоны в районе рекреационной зоны Абрау-Дюрсо и движется на север", - сказал Книжников в среду.

По оценкам экологов, в настоящее время около семи километров побережья в этом районе загрязнено нефтепродуктами.

Оценка масштаба разлива

Как отметил Книжников, в течение суток - с 7 по 8 августа - наблюдалось колоссальное увеличения загрязнение нефтепродуктами после разлива. Он уточнил, что первичная информация о разливе поступила к специалистам вечером 7 августа, после чего была запущена система общественного мониторинга экологической аварии WWF - экологи приступили к анализу космических изображений.

"Вечером 7 августа площадь загрязнения была еще относительно невелика - порядка четверти квадратного километра. Слив был вытянутой формы, длиной примерно 1200 метров. Ровно через сутки, вечером 8 августа, на радарном снимке мы увидели колоссальное увеличение загрязнения - по нашим оценкам, около 94 квадратных километров с протяженностью до 20 километров. Это говорит о том, что объем разлива составляет не менее 100 тонн. Попытки локализовать или задержать разлив в зоне утечки не были достаточно эффективны", - подчеркнул он.

По его словам, экологи оценивают масштаб разлива, как серьезный, однако полный масштаб бедствия в настоящее время трудно оценить.

"Мы пока не регистрируем тяжелые фракции нефти, сейчас речь идет о тех фракциях, которые растекаются по поверхности в виде тонкой пленки - пока это не самое сильное загрязнение, но можно ожидать, что из водной толщи будут поступать и более тяжелые фракции нефти", - сообщил эколог.

Ликвидация последствий

По мнению Книжникова, ликвидация разлива нефтепродуктов может занять несколько недель или месяцев.

"Нефть, которую спасатели не смогут собрать в течение нескольких дней, распространится из-за природных явлений. Через несколько дней в акватории зримых следов не останется. Что касается загрязнения береговой черты, все зависит от того, какие фракции и какая протяженность этого загрязнения, речь может идти о том, что работы могут занять недели или месяцы", - сказал он.

Ранее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). "По расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км", - говорится в сообщении. Ранее площадь разлива оценивалась в КТК в 200 кв. метров.

Угроза для дельфинов

Масляные пятна на поверхности воды в акватории Черного моря обнаружили работники дельфинария на Большом Утрише вблизи Анапы (Краснодарский край), сообщается в его инстаграме

"При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды. Несмотря на красивый радужный цвет для животных и растений эта ситуация не такая уж и радужная. Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка. Сотрудники оперативно достают ленты сорбирующего бона - он как огромная губка будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным", - говорится в сообщении.