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Дело о нефтеразливе под Новороссийском квалифицировали по более тяжкой статье

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Следователи квалифицировали разлив нефтепродуктов в районе порта Новороссийска как загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде (ч.2 ст. 252 УК РФ).

Об этом журналистам в четверг сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета (СК) Елена Марковская. Ранее происшествие было квалифицировано по статье о загрязнении морской среды (ч.1 ст. 252 УК РФ).

Часть 2 статьи 252 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, в то время как часть 1, по которой было возбуждено дело изначально, не предусматривает тюремного заключения.

Между тем глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил "Интерфаксу" в четверг, что утечка нефтепродуктов из трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море не представляет угрозы для отдыхающих.

"Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории. Никаких последствий разлива или утечки нефти мы не обнаружили. Никакой угрозы морской флоре и фауне, никакой угрозы отдыхающим нет. Курортный сезон сорван не будет", - сказал кубанский губернатор.

По его словам, утечка нефти была оперативно ликвидирована. "Меры по ликвидации последствий были приняты своевременно. Это сказалось и на чистоте воды, и на безопасности в целом", - сказал он.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 по Москве, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря.

По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявлял КТК.

КТК Черное море

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