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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Суд продлил арест Шпигелю по делу о взятках пензенскому губернатору

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлилд о 20 ноября арест председателя совета директоров ГК "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее медицинская комиссия сочла, что состояние здоровья бизнесмена, защита которого заявляла о наличии у него ряда тяжелых хронических заболеваний, не препятствует его содержанию под стражей.

На это неделе арест был также продлен Белозерцеву и другим фигурантам его дела, в том числе супруге Шпигеля.

Шпигель, Белозерцев и другие фигуранты дела были задержаны в марте нынешнего года. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и связанных с ним лиц через посредников взятки в виде денег и других ценностей более чем на 31 млн руб.

Незаконное вознаграждение губернатору передавались за предоставление "Биоэтэку" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов для нужд здравоохранения Пензенской области.

Шпигель и Белозерцев вину не признают.

Хроника 21 марта – 19 августа 2021 годаДело пензенского губернатора Белозерцева
Пензенская область Иван Белозерцев Биотэк Борис Шпигель

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