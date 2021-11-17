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Московский суд еще на три месяца оставил в СИЗО бизнесмена Шпигеля

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей главе совета директоров ГК "Биотэк" Борису Шпигелю на три месяца.

"17 ноября 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей сроком до 20 февраля 2022 года в отношении Шпигеля Бориса Исааковича", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Как сообщалось, в понедельник Басманный суд также продлил арест экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на аналогичный период.

Шпигель, Белозерцев и другие фигуранты дела о коррупции были задержаны в марте 2021 года.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и связанных с ним лиц через посредников взятки в виде денег и других ценностей на сумму более чем в 31 млн руб. По версии следствия, незаконное вознаграждение губернатору передавалось за предоставление "Биоэтэку" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов для нужд здравоохранения Пензенской области.

Шпигель и Белозерцев вину не признают.

Борис Шпигель Басманный суд Москвы

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