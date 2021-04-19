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Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля
Экс-сенатор, глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель
Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на деньги, недвижимость и земельные участки, принадлежащие бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесмену Борису Шпигелю и его супруге, а также их родственникам.

"Судом по ходатайству следователя наложен обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у Белозерцева и Шпигелей средства в размере примерно 230 млн рублей, около 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

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По ее словам, также под арест попали более семи земельных участков и около пяти объектов недвижимости в Пензенской области, которые, по мнению следствия, фактически принадлежат экс-губернатору.

Также арестованы более 10 земельных участков и пять объектов недвижимости в Подмосковье, помещение в Ялте, фактическими владельцами которых, по мнению следствия, являются Шпигели.

Как отметили в суде, аресты были наложены в конце марта и начале апреля сроком на два месяца.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получал от бизнесмена Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Хроника 21 марта – 19 апреля 2021 годаДело пензенского губернатора Белозерцева
Иван Белозерцев Борис Шпигель

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