Лесной пожар в Марий Эл угрожает двум поселкам

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Огонь от пожара, возникшего в лесном массиве Медведевского района в Марий Эл, угрожает двум населенным пунктам, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС республики.

"Есть угроза поселку Шап, сохраняется также в Устье-Кундыш, жители предупреждены о возможной эвакуации, официально она пока не объявлена", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что площадь лесного пожара уточняется, на месте работает межведомственный штаб с участием властей региона. Количество проживающих в населенных пунктах уточняется.

Как сообщалось, 19 августа в Медведевском районе Марий Эл днем загорелось около 5 га леса. Была объявлена эвакуация жителей ближайшего поселка, садоводческого товарищества и отдыхающих из санатория "Сосновый бор". После объявленной локализации сильные порывы ветра вновь раздули пламя, и огонь, изменив направление, подступил к населенному пункту Студенка. Пожар уничтожил там несколько построек пилорамы и баню. Площадь составила около 2 тыс. кв.м. Позднее из поселка Шап были эвакуированы отдыхающие из детского лагеря и санаториев, в их числе десятки детей.

В связи с крупным пожаром частично ограничено движение по федеральной дороге "Вятка".