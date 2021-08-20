Спасатели помогают лесоохране тушить лесной пожар на Камчатке

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части в составе десяти человек присоединились в пятницу к группе лесоохраны, которая тушит лесной пожар в Елизовском районе Камчатки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.

"С собой у спасателей имеется пожарная мотопомпа и кран-манипулятор. Кроме того, для оценки обстановки и мониторинга ситуации к работе привлечены специалисты беспилотных авиационных систем Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что лесной пожар площадью 80 га бушует на сопке Бабий Камень в районе реки Карымшина, в 12 км от поселка Термальный. По ее данным, угрозы населенному пункту нет. Тушением пожара занимаются 33 человека, задействованы 9 единиц техники и вертолёт с водосливным устройством.

Пресс-служба также сообщает, что особый противопожарный режим с 20 августа введен на территории Быстринского района, запрещено разводить костры и посещать леса.