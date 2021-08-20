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Более 250 человек задействовали в тушении лесного пожара в Марий Эл

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Наращивается группировка пожарных для тушения крупного возгорания, возникшего в лесном массиве в Медведевском районе Марий Эл, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

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"От МЧС в тушении принимают участие 101 человек, от республиканской пожарной охраны - 48, Минприроды - 101 человек, также шесть представителей авиалесоохраны", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из-за возгорания из поселка Шап были эвакуированы отдыхающие как из детского лагеря, так и двух санаториев.

"Некоторых детей из центров размещения уже забрали домой родители", - добавил представитель МЧС.

Эвакуация еще одного населенного пункта вблизи пожара- поселка Устье-Кундыш - пока не проводилась, отметил сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 19 августа в Медведевском районе Марий Эл днем загорелось около 5 га леса. Была объявлена эвакуация жителей ближайшего поселка, садоводческого товарищества и отдыхающих из санатория "Сосновый бор". После объявленной локализации сильные порывы ветра вновь раздули пламя, и огонь, изменив направление, подступил к населенному пункту Студенка. Пожар уничтожил там несколько построек пилорамы и баню. Площадь составила около 2 тыс. кв.м.

Из-за дальнейшей угрозы распространения огня из поселка Шап были эвакуированы более 100 человек, в том числе дети. По данным МЧС, 104 человека, из них 84 ребенка, размещены в президентской школе-интернате в Йошкар-Оле. Еще группа из 32 людей размещена в детском патриотическом лагере "Авангард". В связи с крупным пожаром частично ограничено движение по федеральной дороге "Вятка".

Марий Эл Йошкар-Ола

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