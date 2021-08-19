Движение по трассе "Вятка" в Марий Эл ограничили из-за лесного пожара

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В связи с крупным пожаром в Медведевском районе Марий Эл в четверг ограничено движение по федеральной дороге "Вятка".

"Госавтоинспекция Марий Эл информирует, что в связи с лесным пожаром ограничено движение по автодороге "Вятка" с 56 км (Сосновый бор) до 83 км (кафе "Южный форт)", - сообщается в аккаунте УГИБДД МВД по республике в соцсети "Вконтакте".

Сотрудники ГИБДД просят быть предельно внимательными и осторожными при движении в пригороде Йошкар-Олы, отмечает управление. В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по региону "Интерфаксу" сообщили", что после объявленной в 17:00 мск локализации пожара сильные порывы ветра вновь раздули пламя и огонь, изменив направление, подступил к населенному пункту Студенка.

"Погибших и пострадавших нет. Поселок Сосновый бор в безопасности, его удалось отстоять. Пожарные борются с огнем у Студенки. Населенный пункт в лесу. Лес горит", - сказал собеседник агентства.

По его информации, огонь добрался до нескольких нежилых строений, принадлежащих пилораме неподалеку от Студенки.

На месте работают более 50 человек, 29 единиц техники. Тушение осложняет усилившийся ветер. Площадь пожара уточняется.

Как сообщалось, в Медведевском районе Марий Эл в четверг днем загорелось около 5 га леса. Была объявлена эвакуация жителей ближайшего поселка, садоводческого товарищества и санатория "Сосновый бор", подведомственного Минспорта региона. По данным властей республики, жители Йошкар-Олы, которые отдыхали в санатории, были доставлены по домам. Еще 30-40 человек перевезены в другой санаторий, где они переночуют.

По данным ГУ МЧС по Марий Эл, пожар в этом лесу начался в среду вечером, но он был локализован силами лесоохраны. Однако в связи с аномальной жарой очаг вновь разгорелся.