Детские лагеря эвакуировали из-за лесного пожара в Марий Эл

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Более сотни детей эвакуированы с территории детских лагерей в Медведевском районе Марий Эл в связи с лесным пожаром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС республики в четверг.

"Огонь угрожал населенному пункту Студенки, он локализован в 21:40 мск, там сгорели несколько построек пилорамы и баня. Однако пожар продолжает развиваться, идет в сторону поселка Шап, где находятся детские лагеря, откуда эвакуированы 136 человек, в том числе дети", - сказал собеседник агентства.

По его данным, из числа эвакуированных 104 человека, в том числе 84 ребенка размещены в школе-интернате в Йошкар-Оле, еще группа из 32 человек находится в военном лагере "Авангард". Представитель МЧС добавил, что жертв и пострадавших нет, для родителей для оказания психологической помощи. По его словам, также решается вопрос об эвакуации поселка Устье-Кундыш.

В поселке Шап находится озеро, где располагаются три санатория, на базе одного из них функционирует детский оздоровительный лагерь.

Как сообщалось, в Медведевском районе Марий Эл в четверг днем загорелось около 5 га леса. Была объявлена эвакуация жителей ближайшего поселка, садоводческого товарищества и 140 отдыхающих из санатория "Сосновый бор", подведомственного Минспорта региона. По данным властей республики, жители Йошкар-Олы, которые отдыхали в санатории, были доставлены по домам. Еще 30-40 человек перевезены в другой санаторий, где они переночуют.

После объявленной в 17:00 мск локализации пожара сильные порывы ветра вновь раздули пламя, и огонь, изменив направление, подступил к населенному пункту Студенка. В связи с крупным пожаром ограничено движение по федеральной дороге "Вятка": с 56 км (Сосновый бор) до 83 км (кафе "Южный форт).