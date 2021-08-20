Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Минприроды предложило отказаться от 28 видов товаров из пластика

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минприроды РФ направило Минпромторгу предложение по запрету использования 28 видов одноразовой упаковки и товаров, среди них – пластиковая посуда и непрозрачные бутылки. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаема, либо не перерабатываемая вообще, либо очень сложно ее переработать (...). Мы составили порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем сегодня обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу", - сообщил Козлов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

В РоссииМинпромторг предложил не запрещать одноразовый пластикМинпромторг предложил не запрещать одноразовый пластикЧитать подробнее

По его словам, среди тех позиций, которые Минприроды предлагает запретить, – пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, пластиковые тарелки, трубочки и столовые приборы.

Козлов напомнил, что Минприроды ставит задачу отказаться за несколько лет от данной группы товаров. "Минприроды предлагает вводить запрет постепенно, с завершением в 2024 году. Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной", - сказал министр.

Он отметил, что к 2030 году планируется увеличить количество перерабатываемой упаковки до 85%. К этому времени предполагается ввести запрет на не перерабатываемую упаковку и поддержку научных разработок по созданию новой экологичной альтернативы.

Минприроды РФ Минпромторг

Новости по теме

Новости

Иностранные студенты смогут продолжить обучение в российских вузах

Иностранные студенты смогут продолжить обучение в российских вузах

В России коронавирус выявили еще у 20 992 человек

В России коронавирус выявили еще у 20 992 человек

Что случилось этой ночью: пятница, 20 августа

Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Запуск "Союза" со спутниками OneWeb запланировали в ночь на 21 августа

Запуск "Союза" со спутниками OneWeb запланировали в ночь на 21 августа

Что произошло за день: четверг, 19 августа

Мосгорсуд подтвердил приговор американцу Спектору по делу экс-помощницы Дворковича

Мосгорсуд подтвердил приговор американцу Спектору по делу экс-помощницы Дворковича
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');