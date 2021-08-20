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Путин назвал закон о переходном периоде в Донбассе выходом Украины из минских соглашений

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Если на Украине примут закон о переходном периоде в Донбассе, это будет означать означать односторонний выход Киева из минских соглашений, заявил президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркел.

"Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера (ФРГ) о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины. И если этот закон будет принят - прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте наверняка, - это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", - сказал он.

По его словам, "вызывает озабоченность то, что украинская сторона на официальных переговорах на прессу говорит одно, а внутри говорит другое".

"Фактически, я хочу это подчеркнуть - достаточно посмотреть же высказывания первых лиц государства, это говорит о том, что (Киев) не собирается выполнять минские соглашения", - заявил президент.

5 августа в пресс-службе украинского министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий сообщили, что правительство Украины одобрило законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Среди прочего, в документе предлагается закрепление на законодательном уровне за Российской Федерацией статуса "государства-агрессора", принятие мер в отношении участников конфликта, а также определение базовых принципов "деоккупации" и реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

На переговорах с Меркель Путин попросил канцлера, когда она будет в Киеве 22 августа, повлиять на руководство Украины.

"Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации", - сказал он.

По словам Путина, на переговорах они с Меркель выразили обеспокоенность возросшим напряжением на линии соприкосновения на востоке Украины.

Украина Донбасс Киев Германия Ангела Меркель Владимир Путин Владимир Зеленский

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