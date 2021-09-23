"Роскосмос" заплатит 1,7 млрд рублей за исследования для лунной программы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" выделит 1,7 млрд рублей на проведение научно-исследовательских работ по лунной программе, следует из данных портала госзакупок.

Госкорпорация объявилав тендер на проведение "Прикладных исследований проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022 - 2025 годов".

22 мая исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что реализация лунной программы со сверхтяжелой ракетой "Енисей" потребует порядка 1,7 трлн рублей, из которых 900 млрд рублей будет потрачено на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств.

В состав полезной нагрузки, по его словам, входят несколько кораблей "Орел", лунный взлетно-посадочный модуль, луноходы, лунные скафандры, научное оборудование и другая техника. Для доставки человека на Луну с помощью ракет "Ангара" потребуется 400 млрд рублей без учета полезной нагрузки.

В марте стало известно, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции. В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.

В июле 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США.

Целью проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров. Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны - не менее одного земного года.