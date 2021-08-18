В отсеке шасси вылетевшего из Кабула самолета ВВС США нашли человеческие останки

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Расследование начато по факту обнаружения человеческих останков в отсеке шасси американского военно-транспортного самолета Boeing C-17, прибывшего из Кабула, сообщает CNN со ссылкой на ВВС США.

Как отмечается, останки были обнаружены после приземления самолета на авиабазе Эль-Удейд в Катаре. Самолет временно не выполняет полеты, пока специалисты изымают осанки и проводят инспекцию.

Ранее в СМИ и соцсетях широко распространились видео из кабульского аэропорта. На кадрах видно множество людей, которые бегут вместе с самолетом ВВС США по взлетно-посадочной полосе, пытаясь ухватиться за него.

Video shows hundreds of people running alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the Kabul airport. https://t.co/9KvlpGgLnM pic.twitter.com/osGnDQX9rb — ABC News (@ABC) August 16, 2021

После прихода к власти в Афганистане террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) тысячи афганцев пытаются покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Поскольку все наземные пункты пропуска на афганской границе контролируют талибы, единственным способом выбраться является аэропорт Кабула, однако коммерческие рейсы в Афганистан больше не выполняются. США их союзники эвакуируют из страны своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с иностранцами до прихода к власти талибов, а также других людей, которым может грозить опасность при режиме исламистов.

Так, в Пентагоне заявили, что США постараются нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 5-9 тысяч человек в сутки, чтобы самолеты ежечасно прилетали и вылетали из аэропорта Кабула.

Представитель Минобороны США Джон Кирби сообщил, что американские военные планируют оставаться в Афганистане "последующие пару недель".