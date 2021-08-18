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В отсеке шасси вылетевшего из Кабула самолета ВВС США нашли человеческие останки

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Расследование начато по факту обнаружения человеческих останков в отсеке шасси американского военно-транспортного самолета Boeing C-17, прибывшего из Кабула, сообщает CNN со ссылкой на ВВС США.

Как отмечается, останки были обнаружены после приземления самолета на авиабазе Эль-Удейд в Катаре. Самолет временно не выполняет полеты, пока специалисты изымают осанки и проводят инспекцию.

Ранее в СМИ и соцсетях широко распространились видео из кабульского аэропорта. На кадрах видно множество людей, которые бегут вместе с самолетом ВВС США по взлетно-посадочной полосе, пытаясь ухватиться за него.

После прихода к власти в Афганистане террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) тысячи афганцев пытаются покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Поскольку все наземные пункты пропуска на афганской границе контролируют талибы, единственным способом выбраться является аэропорт Кабула, однако коммерческие рейсы в Афганистан больше не выполняются. США их союзники эвакуируют из страны своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с иностранцами до прихода к власти талибов, а также других людей, которым может грозить опасность при режиме исламистов.

Так, в Пентагоне заявили, что США постараются нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 5-9 тысяч человек в сутки, чтобы самолеты ежечасно прилетали и вылетали из аэропорта Кабула.

Представитель Минобороны США Джон Кирби сообщил, что американские военные планируют оставаться в Афганистане "последующие пару недель".

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
США Афганистан Талибан

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