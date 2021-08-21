В России разрешили применение "Спутника Лайт" для людей старше 60 лет

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минздрав России разрешил использование вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" для вакцинации пожилых людей, заявил в субботу глава ведомства Михаил Мурашко.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" для лиц старше 60 лет", - сказал он журналистам по итогам рабочей поездки в Калмыкию.

Министр подчеркнул, что "Спутник Лайт" используется в первую очередь для повторной вакцинации, в том числе людей пожилого возраста, ранее уже получивших прививку от COVID-19.

Как добавил Мурашко, сегодня во всех регионах вакцина есть.

"Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V" разработки центра имени Гамалеи Минздрава РФ.

Согласно сообщению РФПИ от 5 августа, показатель эффективности "Спутника Лайт" оценивался на уровне около 80%, что, как отмечали в фонде, превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

В настоящее время "Спутник V" одобрен для экстренного применения в 69 странах с населением более 3,7 млрд человек. "Спутник Лайт" после ее регистрации 6 мая в России одобрили Ангола, Венесуэла, Казахстан, Никарагуа, Палестина, Бахрейн, Маврикий и Киргизия.