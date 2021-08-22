Путин заявил, что нельзя навязывать вакцинацию от COVID-19

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя заставлять людей прививаться от коронавируса COVID-19, но нужно разъяснять им преимущества вакцинации.

"Никого не надо запугивать, никого не нужно заставлять. Нужно разъяснять", - сказал он в воскресенье в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

Президент подчеркнул, что гражданам надо показать все преимущества, связанные с прививками и защитой от тяжелых последствий заболевания. "Конечно, можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания", - сказал он.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что в России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 564 случаев.