Россия модернизирует три станции системы предупреждения о пусках ракет

Фото: пресс-служба МАК "Вымпел"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россия проведет модернизацию трех радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) – в Краснодарском крае, Ленинградской и Иркутской областях, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор СПРН, генеральный директор корпорации "МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Планируется модернизация и продление ресурса радиолокационной станции "Воронеж-М" в Лехтуси. Будут проведены работы по увеличению энергетики, пропускной способности, совершенствованию алгоритмов обработки информации с учетом новых вызовов, улучшению помехозащищенности", - сказал Боев на военно-техническом форуме "Армия-2021".

Боев сообщил, что РЛС в Лехтуси (Ленинградская область) начали эксплуатировать в 2008 году, в 2010 году станцию поставили на боевое дежурство.

"Модернизации подвергнется и Иркутский узел в Усолье-Сибирском. На этой радиолокационной станции предстоит установить новые передатчики, провести работы по усовершенствованию систем помехозащищенности, увеличению пропускной способности", - сообщил Боев.

Он заявил, что работы по модернизации РЛС "Воронеж" в Иркутской области запланированы на 2025-2028 годы.

По словам Боева, также будет усилена мощность станции "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае.

"Радиолокационные станции "Воронеж" имеют открытую архитектуру. Это позволяет во время регламентных, ремонтных работ и в период глубокой модернизации усовершенствовать их с минимальным временем снятия с боевого дежурства", - сказал генконструктор.

Российская СПРН включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические объекты.

Боев заявил, что за первый и второй кварталы 2021 года наземным сегментом СПРН обнаружены 28 зарубежных пусков баллистических ракет, 32 зарубежных пуска ракетоносителей, восемь пусков российских ракетоносителей и два пуска российских баллистических ракет.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой. Еще одну станцию построят в Крыму.

20 июля на авиасалоне "МАКС-2021" Боев сообщил "Интерфаксу", что РЛС "Воронеж-М" под Севастополем будет "видеть" пуски ракет из Средиземного моря и центральной части Атлантического океана.

"В Крыму будет построена радиолокационная станция, работающая в метровом диапазоне. Она усилит возможности РЛС в Армавире, позволит взять под наблюдение Средиземное море и центральную Атлантику", - сказал он.

"Документация по строительству РЛС в Крыму утверждена", - сообщил генконструктор.

По словам Боева, новая станция (разработчик - АО "Радиотехнический институт им. академика А.Минца) будет контролировать в перечисленных районах пуски ракет, в том числе нестратегических, в странах Северной Африки.

3 июля 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что создание новой РЛС под Севастополем будет завершено в 2025 году.

Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из десяти космических аппаратов "Тундра".

В Минобороны РФ заявили, что развертывание орбитальной группировки должно быть осуществлено к 2024 году.

"В рамках совершенствования космического эшелона российской системы ПРН активно ведется наращивание орбитальной группировки Единой космической системы. В мае 2020 года запущен четвертый космический аппарат этой системы. Тем самым выполнен этап развертывания орбитальной группировки ЕКС, завершение формирования которой предусмотрено к 2024 году", - сказал начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил РФ Андрей Ревенок.

"Развертывание ЕКС позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности земного шара", - сообщил он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" 15 февраля.