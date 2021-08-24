Путин счел недопустимым принуждение к вакцинации под угрозой увольнения

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости требовать от граждан пройти вакцинацию от коронавируса под угрозой потери работы, необходимо разъяснять и убеждать в том, что это необходимо.

"По сути, главное оружие против распространения вируса - это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь подчеркну - никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям", - сказал Путин на пленарном заседании съезда партии "Единая Россия" во вторник.

Он подчеркнул, что необходимо "убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски осложнений".

Президент также отметил, что в России по праву гордятся медицинскими работниками, которые трудятся "напряженно, самоотверженно, без всякого преувеличения, не жалея себя, обеспечивают плановую медицинскую помощь и спасают людей".

В воскресенье, 22 августа, Путин в ходе встречи с представителями ЕР также говорил о недопустимости принуждения граждан к вакцинации от коронавируса.