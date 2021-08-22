В России коронавирус выявили еще у 20 564 человек

В метро Новосибирска Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 564 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

От коронавируса в стране умерли 762 человека - это соответствует суточным показателям смертности, которые регистрировались в России в июле. В Москве за минувшие сутки умер 51 человек. Также по-прежнему высокая смертность от новой коронавирусной инфекции регистрируется в Санкт-Петербурге (39) и Краснодарском крае (35).

В целом по России по выздоровлении были выписаны 15 414 человек.

В Москве выявлен 1 661 новый случай COVID-19 за сутки, выздоровели 2 544 человека. В Санкт-Петербурге зарегистрирован 1 481 новый случай COVID-19, в Подмосковье - 1 184.

Еще 522 заболевших - в Свердловской области, 498 - в Нижегородской области, 487 - в Ростовской области, 477 - в Пермском крае, 465 - в Воронежской области, 444 - в Красноярском крае, 440 - в Самарской области, 399 - в Иркутской области, 389 - в Омской области, 380 - в Челябинской области, 361 - в Крыму, 351 - в Ставропольском крае, 350 - в Волгоградской области.

Кроме того, 349 человек заболели в Оренбургской области, 309 - в Хабаровском крае, 295 - в Башкирии, 291 - в Ульяновской области, 289 - в Астраханской области, по 267 - в Архангельской области, Алтайском крае, 262 - в Тюменской области, по 257 - в Коми, Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250 случаев.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 747 тыс. 087 случаев коронавирусной инфекции, 176 044 умерших и 6 млн 019 тыс. 466 выписанных.