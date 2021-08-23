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Уровень воды в реках Приамурья из-за дождей опять начал повышаться

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Затяжные дожди привели к повышению уровня воды в реках Амурской области после нескольких дней стабильного спада, следует из сводки регионального главка МЧС России.

В представленной гидрологической таблице повышение уровней воды за последние двое суток отмечено на постах Джалинда и Игнашино Сковородинского района. В последние сутки начался подъем воды в районе Черняево Магдагачинского района, возле поселка Поляковский Зейского района, Ураловки Шимановского района. Незначительное повышение воды в реках наблюдается в районе еще нескольких гидропостов. Отметки опасного явления не достигнуты.

По данным на утро понедельника, в Приамурье от воды освободился 21 жилой дом и 72 приусадебных участка. Подтопленными остаются 85 жилых домов, 870 приусадебных участков. Вода не ушла с девяти участков автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остается семь населенных пунктов: Александровка Зейского района, Высокое Михайловского района, Касаткино, Сагибово, Журавлевка, Новопокровка, Свободное Архаринского района.

На территории Амурской области развернуто три пункта временного размещения, в которых проживает 41 человек, в том числе 18 детей.

Приамурье МЧС России

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