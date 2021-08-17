Количество подтопленных домов в Приамурье продолжает расти

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды в реках Амурской области продолжает снижаться, однако количество подтопленных домов за сутки увеличилось почти на три десятка, следует из официальной сводки регионального главка МЧС России.

По данным на вторник, в Приамурье на территории 31 населенного пункта подтоплены 194 жилых дома (плюс 27 за сутки) и 1580 (плюс 212) приусадебных участков. Частично подтоплено 27 участков автомобильных дорог, в семи муниципальных районах без автомобильного сообщения остается 15 населенных пунктов. На заседании комиссии по ЧС отмечено, что уровень воды на крупных реках региона продолжает снижаться. Однако ситуация в Благовещенском районе осложнилась из-за прорыва двух дамб, которые не выдержали напора воды в селах Владимировка и Усть-Ивановка при прохождении гребня паводка.

"Отмечу, что, несмотря на положительные прогнозы у нас вода поднимается, скорее всего, давят грунтовые воды, поэтому идут подъемы уровней воды в селах Усть-Ивановка и Владимировка", - цитирует пресс-служба регионального правительства главу района Евгения Седых.

После череды циклонов, которые принесли мощные ливни, в Приамурье на несколько установилась солнечная погода. По прогнозам синоптиков, в среду регион опять окажется во власти дождей, а 19 августа ожидается выход циклона с сильными осадками: до 30-50 мм в сутки в Тындинском районе.