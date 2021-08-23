Паводок повредил федеральную трассу в Приамурье

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Проезд по федеральной трассе "Амур" в районе поселка Сиваки Амурской области закрыт из-за повреждения дорожного полотна паводковыми водами. Об этом сообщает структура Росавтодора – ФКУ ДСД "Дальний Восток"..

"В результате выпадения большого количества осадков 23 августа произошел размыв насыпи на участке км 1225+585 федеральной автомобильной дороги Р-297 Чита - Хабаровск в районе поселка Сиваки. С 12:36 (мск) проезд закрыт для всех видов транспорта. Проинформированы территориальные органы ГИБДД и МЧС", - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок.

По информации правительства Приамурья, в понедельник из-за дождей увеличилось до девяти количество населенных пунктов, оставшихся без транспортного сообщения.