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Площадь пожара в самарском нацпарке "Бузулукский бор" составляет 100 га

В результате пожара пострадали три человека

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают борьбу с природным пожаром на юго-востоке Самарской области, сообщает региональное МЧС.

"Площадь активного горения на территории национального парка "Бузулукский Бор" составляет 100 га. Площадь пройденная огнем составила около 5 тыс. га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечено три пожарных поезда. Авиацией МЧС России совершено 16 сбросов общим объемом порядка 300 тонны воды.

В РоссииПлощадь пожаров на юго-востоке Самарской области достигла 1,5 тыс. гаЧитать подробнее

В результате перехода огня на село Немчанка огнем уничтожено 16 строений, в том числе восемь жилых домов. Два человека эвакуированы в ГБУЗ СО "Борская ЦРБ", 38 человек уехали на личном транспорте.

Для тушения пожара привлекается более 600 человек и порядка 150 единиц техники.

Правительство Самарской области сообщает, в результате пожара пострадало три человека.

"Один из пострадавших с ожогами средней тяжести находится в больнице имени Пирогова, один - получил ожог 1 степени и сейчас получает амбулаторное лечение. Еще у одного пациента стрессовая реакция на пожар. Всем оказана медицинская помощь. Угрозы жизни пациентов нет", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Армена Беняна.

По-прежнему огонь не отступает от границы села Борское. Подготовлены автобусы для эвакуации людей без транспорта. Жители предупреждены о возможной эвакуации. Также сообщается, что готовятся дополнительные пункты временного пребывания. В настоящий момент организовано почти 200 мест в самом Борском вдали от линии огня, еще 130 - в городе Отрадном.

Отмечается, что погода днем в воскресенье в регионе была 38-40 градусов. Порывы ветра 20-25 метров в секунду. Снижение температуры ожидается не ранее среды, осадков также не предвидится. Сохраняется угроза перехода огня на населенные пункты.

В воскресенье вечером МЧС сообщало, что пожар прошел 1,5 тысячи гектаров. Пожары охватили юго-восток Самарской области в субботу, когда в результате пожара в селе Гвардейцы под Самарой после несанкционированного пала сухой растительности огонь в результате жары и шквалистого ветра перекинулся на национальный парк "Бузулукский бор". К утру воскресенья возгорание в национальном парке достигло 100 га, огонь прошел порядка 500 га, и к вечеру перебросился на села Немчанка и Коноваловка, где уничтожил 18 строений различного назначения. Кроме того, из-за возгорания на перегоне Неприк-Заливная на несколько часов было остановлено движение трех пассажирских и одного пригородного поезда.

Бузулукский бор - национальный парк в Самарской и Оренбургской областях. Площадь парка - 1067,88 кв.м.

Бузулукский бор

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