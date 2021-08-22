Площадь пожаров на юго-востоке Самарской области достигла 1,5 тыс. га

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Общая площадь активного горения в Борском районе Самарской области достигла 1,5 тыс. га, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"1,5 тыс. га пройдено огнем, есть угроза его распространения на населенные пункты. Прилагаем все усилия, чтоб не допустить распространение огня в село Борское", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Азарова.

Ранее сообщалось, что отдельные очаги возгорания находятся в 500 м от села Борское. Информации об эвакуации населенного пункта не поступало.

Пожары охватили юго-восток Самарской области в субботу, когда в результате пожара в селе Гвардейцы под Самарой после несанкционированного пала сухой растительности огонь в результате жары и шквалистого ветра перекинулся на национальный парк "Бузулукский бор". К утру воскресенья возгорание в национальном парке достигло 100 га, огонь прошел порядка 500 га, и к вечеру перебросился на села Немчанка и Коноваловка, где уничтожил 18 строений различного назначения. Кроме того, из-за возгорания на перегоне Неприк-Заливная на несколько часов было остановлено движение трех пассажирских и одного пригородного поезда.

Бузулукский бор - национальный парк в Самарской и Оренбургской областях. Площадь парка - 1067,88 кв.м.