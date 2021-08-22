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Пожар под Самарой вызвал остановку трех пассажирских поездов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Движение трех пассажирских поездов временно остановлено из-за пожара в полосе отвода Южно-Уральской железной дороги, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства в воскресенье.

"В связи с пожаром на перегоне Неприк-Заливная временно остановлено движение пассажирских поездов дальнего следования №138 Москва - Оренбург, №132 Москва - Орск, №137 Оренбург - Москва", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для оказания помощи пожарным расчетам МЧС привлечены пожарные поезда со станций Самара, Кинель и Красногвардеец.

Самарская область Южно-Уральская железная дорога

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