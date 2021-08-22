Возобновлено движение поездов в Самарской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Движение трех пассажирских поездов сообщением между Москвой, Оренбургом и Орском, временно остановленное из-за пожара в полосе отвода Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) под Самарой, возобновлено, сообщается в телеграм-канале ведомства в воскресенье.

"В 19:28 (по местному времени) со станции Заливная отправился пассажирский поезд №138 Москва-Оренбург, в 19:23 со станции Богатое - поезд №132 Москва-Орск, в 20:02 со станции Неприк - поезд № 137 Оренбург-Москва", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержка движения составила более трех часов.

Кроме того, в 19:50 возобновил движение и пригородный поезд № 6748 Кинель - Колтубанка.

Приостановка движения пассажирских поездов была вызвана пожаром на перегоне Неприк-Заливная в Борском районе, близ загоревшегося в субботу вечером национального парка "Бузулукский бор". За ночь огонь прошел 500 га, зона активного горения к утру воскресенья составляла 100 га. Возгоранию предшествовал пожар в селе Гвардейцы, вызванного несанкционированным палом сухой травы.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, вечером в воскресенье огонь из национального парка перекинулся на села Немчанка и Коноваловка, где уничтожил 18 строений различного назначения. Погибших и пострадавших удалось избежать.