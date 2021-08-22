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Пламя природного пожара угрожает селу в Самарской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар угрожает находящемуся в юго-восточной части Самарской области селу Борское, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

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"Очаговые возгорания находятся в 500 м от села Борское", - сказали в пресс-службе.

По данным сайта регионального правительства, численность населения села составляет порядка 25,9 тыс. человек,

Пожары охватили юго-восток Самарской области в субботу, когда в результате пожара в селе Гвардейцы под Самарой после несанкционированного пала сухой растительности огонь перекинулся на национальный парк "Бузулукский бор". К утру воскресенья возгорание в национальном парке достигло 100 га, огонь прошел порядка 500 га, и к вечеру перебросился на села Немчанка и Коноваловка, где уничтожил 18 строений различного назначения. Кроме того, из-за возгорания на перегоне Неприк-Заливная на несколько часов было остановлено движение трех пассажирских и одного пригородного поезда.

Самарская область Борское

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