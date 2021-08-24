Мосгорсуд подтвердил отказ Юнеману в регистрации кандидатом в Госдуму

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил иск Романа Юнемана к Мосгоризбиркому, в котором политик оспаривал отказ зарегистрировать его кандидатом в Госдуму. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

11 августа городская избирательная комиссия отказала Юнеману в регистрации, поскольку в подписях избирателей в поддержку его выдвижения оказалось много брака.

Зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что у Юнемана нашли более 10% некачественных подписей. Юнеман попросил штаб о поддержке.

В сентябре 2018 года Юнеман участвовал в выборах в Мосгордуму. В его округе в порядке эксперимента проводили электронное голосование. Юнеман проиграл.