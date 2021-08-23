Амурского тигра застрелили под Хабаровском рядом с телом его жертвы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными застрелила тигра, который напал на человека в Хабаровском крае, обнаружив его у тела жертвы.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники министерства природных ресурсов Хабаровского края, МВД и центра "Амурский тигр" по следам вышли на тигра и застали его рядом с телом погибшего. Им пришлось открыть огонь на поражение", - говорится в сообщении центра "Амурский тигр".

Тело хищника передано на экспертизу. Ее проведут специалисты в центре вскрытий в Уссурийске.

Как сообщалось, рабочий, занятый на лесозаготовках, пропал в ночь на 23 августа у реки Тормаса в Нанайском районе.

В январе текущего года в Ванинском районе Хабаровского края тигр также напал на человека и был застрелен. Эксперты обнаружили на теле хищника старые огнестрельные ранения.

Амурский тигр - животное, занесенное в "красные книги" всех уровней.