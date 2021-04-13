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В Хабаровском крае завели уголовное дело из-за гибели амурского тигра

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Инспекторы нашли в реке погибшего амурского тигра во время рейда на территории национального парка "Анюйский" в Хабаровском крае, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщила объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье".

"Группа инспекторов обнаружила в воде зацепившийся за ветки труп тигра", - приводятся в сообщении слова руководителя национального парка "Анюйский" Степана Кириллина.

Работники парка вытащили тело тигра на берег и охраняли до прибытия сотрудников полиции. По информации представителей парка, тигра принесло на территорию парка с ледоходом, откуда - неизвестно.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело. Причины гибели должны установить специалисты лаборатории в городе Уссурийске Приморского края.

Амурский тигр - животное, занесенное в "красные книги" всех уровней.

Хабаровский край

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