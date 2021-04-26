Конфликтную амурскую тигрицу отловили в Приморье

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты отловили амурскую тигрицу, несколько месяцев нападавшую на собак в Приморье, сообщила пресс-служба правительства региона.

Краснокнижную хищницу поймали в окрестностях села Филипповка и доставили в реабилитационный центр "Тигр" в селе Алексеевка, где ее обследуют специалисты, чтобы установить причины такого поведения.

"По предварительным данным, это самка в возрасте 8-9 лет. Первые сигналы о появлении в районе конфликтного тигра поступили еще в декабре. Специалисты попытались отпугнуть хищника от населенных пунктов, где тигр периодически охотился на собак, но эта тактика не привела к успеху", - говорится в сообщении.

После того, как хищник снова вернулся в окрестности населенных пунктов, было решено его отловить.

В настоящее время в реабилитационном центре в Алексеевке, помимо других животных, находятся два амурских тигра. Как правило, животных после лечения и передержки выпускают в малонаселенных местах на территории Приморья или соседних регионов.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее.

По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.