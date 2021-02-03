В Хабаровском крае застрелили тигрицу, в январе убившую охотника

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Амурский тигр, убивший охотника в январе 2021 года, ликвидирован, сообщает региональное Минприроды.

Там уточнили, что тигрица была отстрелена 31 января примерно в 200 м от метеостанции "Мопау", расположенной в Ванинском районе, при попытке нападения на сотрудника министерства природных ресурсов Хабаровского края. Ей около 4 лет.

Сотрудники ведомства около трех с половиной недель пытались отловить и изъять из природы опасного для человека хищника - было выдано специальное разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Поиски тигра велись с 11 января, когда у зимовья в Ванинском районе в верховье реки Буту было обнаружено изуродованное и частично съеденное тело мужчины.

Специалисты Минприроды тогда установили, что "тигр напал на человека в 7 м от охотничьей избы и убил его, после чего оттащил тело на расстояние 200 м от жилища". Погибший был без оружия.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минприроды, сомнений в том, что отстрелено именно то животное, которое убило охотника в январе - нет. Отстрел был вынужденным, тигрица собиралась вновь напасть на человека, хотя такое поведение для этого хищника нетипично.

Причины агрессивного поведения тигрицы установят в уссурийском Центре изучения болезней диких животных, куда будет отправлен ее труп.