Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

В Хабаровском крае застрелили тигрицу, в январе убившую охотника

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Амурский тигр, убивший охотника в январе 2021 года, ликвидирован, сообщает региональное Минприроды.

Там уточнили, что тигрица была отстрелена 31 января примерно в 200 м от метеостанции "Мопау", расположенной в Ванинском районе, при попытке нападения на сотрудника министерства природных ресурсов Хабаровского края. Ей около 4 лет.

Сотрудники ведомства около трех с половиной недель пытались отловить и изъять из природы опасного для человека хищника - было выдано специальное разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Поиски тигра велись с 11 января, когда у зимовья в Ванинском районе в верховье реки Буту было обнаружено изуродованное и частично съеденное тело мужчины.

Специалисты Минприроды тогда установили, что "тигр напал на человека в 7 м от охотничьей избы и убил его, после чего оттащил тело на расстояние 200 м от жилища". Погибший был без оружия.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минприроды, сомнений в том, что отстрелено именно то животное, которое убило охотника в январе - нет. Отстрел был вынужденным, тигрица собиралась вновь напасть на человека, хотя такое поведение для этого хищника нетипично.

Причины агрессивного поведения тигрицы установят в уссурийском Центре изучения болезней диких животных, куда будет отправлен ее труп.

Хабаровский край

Новости

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Кремль не стал комментировать решение суда по Навальному

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

"ГАЗ" начал серийное производство бескапотного грузовика "Валдай Next"

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В Воронеже на улице убили учительницу

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');