Машина насмерть сбила амурского тигра в Приморье
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Амурский тигр погиб под колесами машины в Приморье.
Пресс-служба центра "Амурский тигр" сообщила, что авария произошла в Пожарском районе края.
"О происшествии сообщил водитель транспортного средства. На месте работают сотрудники полиции. Труп животного отправлен на экспертизу", - говорится в информации.
За рулем автомобиля находился сотрудник правоохранительных органов.
В пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю "Интерфаксу" уточнили, что, по предварительным данным, сотрудник изолятора временного содержания ОМВД по Пожарскому району на личном автомобиле Toyota Mark II в районе 242 км трассы "Уссури" сбил хищника, который выпрыгнул из леса на дорогу.
ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке. Сержант полиции находился не при исполнении служебных обязанностей, в гражданской одежде.
Руководство ОМВД России по Пожарскому району назначено проведение служебной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.
Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в небольшом количестве в Китае и Северной Корее.
По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивалась до 540 особей.