Машина насмерть сбила амурского тигра в Приморье

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Амурский тигр погиб под колесами машины в Приморье.

Пресс-служба центра "Амурский тигр" сообщила, что авария произошла в Пожарском районе края.

"О происшествии сообщил водитель транспортного средства. На месте работают сотрудники полиции. Труп животного отправлен на экспертизу", - говорится в информации.

За рулем автомобиля находился сотрудник правоохранительных органов.

В пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю "Интерфаксу" уточнили, что, по предварительным данным, сотрудник изолятора временного содержания ОМВД по Пожарскому району на личном автомобиле Toyota Mark II в районе 242 км трассы "Уссури" сбил хищника, который выпрыгнул из леса на дорогу.

ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке. Сержант полиции находился не при исполнении служебных обязанностей, в гражданской одежде.

Руководство ОМВД России по Пожарскому району назначено проведение служебной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в небольшом количестве в Китае и Северной Корее.

По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивалась до 540 особей.