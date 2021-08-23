Глава СПЧ не увидел нарушений во включении "Дождя" в реестр СМИ-иноагентов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не обнаружил нарушений законодательства в решении о включении в реестр СМИ-иноагентов телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), заявил "Интерфаксу" в понедельник глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Есть два критерия признания СМИ иноагентом. Это распространение информации, подготовленной СМИ-иноагентами, – это первое, этим занимается Роскомнадзор. Он следит за тем, как информация иноагентов цитируется в других СМИ, как на нее ссылаются, как она распространяется. Это его работа. Второй критерий - это финансовый. Финмониторинг этим занимается - он следит за переводами денег трансграничных", - сказал Фадеев.

"Есть информация от Роскомнадзора и Росфинмониторинга касательно телеканала "Дождь". Есть факт распространения информации, которую создали иноагенты, и есть факт перевода денег (из-за рубежа)", - отметил глава СПЧ.

По его словам, таким образом, законодательство РФ соблюдено, а Минюст выполнил свою работу.

Ранее член СПЧ Николай Сванидзе сообщил "Интерфаксу", что члены Совета в понедельник обсудили с представителем Минюста включение телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов. По его словам, СПЧ подготовит предложения по поправкам к законодательству об иностранных агентах.