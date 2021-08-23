СПЧ подготовит предложения по поправкам к закону об иноагентах

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовят предложения по поправкам к законодательству об иностранных агентах, сообщил "Интерфаксу" член СПЧ Николай Сванидзе.По его словам, Совет в понедельник, 23 августа, обсудил с представителем Минюста включение телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) в реестр иноагентов.

"На встрече был представитель Минюста Цыганов Роман Львович. Он вполне четко и ответственно отвечал на вопросы. По его словам, Минюст выполняет роль техническую, он получает документы из Росфинмониторинга, Роскомнадзора, он эти документы исполняет. Я думаю, что он говорил чистую правду. Согласно этим документам, в частности, "Дождь" причислен к иностранным агентам", - сказал Сванидзе.

Как сообщила в своём фейсбуке член СПЧ Ева Меркачева, на встрече было озвучено, что в запросе, подступившем в Минюст из Роскомнадзора говорится, что "Дождь", в частности, распространял материалы, созданные другими СМИ-иностранными агентами.

Является ли это одной из причин внесения телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иностранных агентов, не уточняется.

20 августа Минюст внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, СМИ-иноагентами признаны ещё семь журналистов: Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое - лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.