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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Кремле планируют разовые выплаты только пенсионерам и военным

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сейчас государство планирует единоразовые выплаты только пенсионерам и военным, речи о выплатах другим категориям граждан не идет, сообщил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. Его спросили, намечаются ли подобные выплаты для других граждан.

"Нет, в воскресенье речь шла о всех пенсионерах, военных пенсионерах различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идет", - ответил Песков.

Он напомнил, что не так давно выплаты получила еще одна многочисленная категория граждан - на детей-школьников.

В воскресенье 22 августа Владимир Путин обсудил с единороссами предложение выплатить работающим и не работающим пенсионерам единовременно по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей. Он объяснил, что инфляция в 6,5% "подъедает" пенсионные накопления граждан и им нужно помочь.

Президент предложил единороссам, когда они сформируют фракцию в Госдуме по итогам выборов, оформить эту инициативу законодательно.

На следующий день Песков уточнил, что идея выплат принадлежит "Единой России", которая проводила консультации с правительством, но и "были проработки со стороны президента".

Уже 24 августа президент подписал указы о выплате пенсионерам в сентябре по 10 тысяч рублей.

Владимир Путин Дмитрий Песков Единая Россия Госдума

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