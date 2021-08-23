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В Думе оценили расходы на анонсированные Путиным выплаты военным и пенсионерам

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Анонсированные президентом России Владимиром Путиным дополнительные выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей и военным по 15 тыс. рублей обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей", - сообщил Макаров, которого цитируют в пресс-службе "Единой России" в понедельник.

Макаров отметил, что сейчас необходимо провести все необходимые расчеты и проработать механизм, посредством которого будут производиться выплаты. Финансирование будет осуществляться из дополнительных доходов бюджета.

По словам парламентария, экономика страны практически восстановилась после кризиса, что дало возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку граждан.

"Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт", - сказал Макаров.

В воскресенье в ходе встречи с представителями "Единой России" президент Путин анонсировал единовременные выплаты российским пенсионерам (и работающим, и неработающим) в размере 10 тысяч рублей и военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.

Владимир Путин Госдума Андрей Макаров

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