Кремль заявил, что в РФ не будут повышать налоги из-за обещанных пенсионерам выплат

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для реализации обещанных главой государства выплат по 10 тыс. рублей российским пенсионерам и по 15 тыс. - военным не придется повышать налоги.

"Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа с тем, чтобы как раз не произошло то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов - конечно, это очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, определены ли источники финансирования новых выплат и не придется ли это делать за счет увеличения налогов.

Песков добавил, что идея выплат принадлежит "Единой России", которая проводила консультации с правительством. Кроме того, отметил он, "были проработки со стороны президента".

Ранее в понедельник глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам и военным обойдутся бюджету в 500 млрд рублей, инициативу планируется профинансировать из дополнительных доходов бюджета.

"Экономика страны практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан", - отметил Макаров.

В воскресенье в ходе встречи с представителями "Единой России" президент Путин анонсировал единовременные выплаты российским пенсионерам (и работающим, и неработающим) в размере 10 тысяч рублей и военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.