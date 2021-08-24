Певице Булановой повторно отказали в регистрации на выборах в Закс Петербурга

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Певицу Татьяну Буланову, баллотирующуюся по одномандатному округу №7 в Законодательное собрание (Закс) Петербурга, вновь отказались зарегистрировать на выборах, сообщил "Интерфаксу" председатель регионального отделения партии "Родина" Андрей Петров во вторник.

По словам Петрова, признанных достоверными подписей, которые собирала Буланова, после перепроверки не хватило для регистрации, предусматривающей только 5% возможного брака. К такому выводу пришел территориальный избирком (ТИК) №17, заседание комиссии состоялось во вторник.

"Они написали, что недостаточное количество подписей", - сказал Петров, уточнив, что часть подписей, забракованных в первый раз, удалось "отбить".

Петров добавил, что "Родина" будет использовать все предусмотренные законом способы, чтобы добиться регистрации Булановой на выборах в Закс Петербурга. Певица также была выдвинута от "Родины" в Государственную думу.

Как сообщалось, ранее ТИК №17 уже отказывал Булановой, мотивируя это тем, что 18,4% подписей в ее поддержку недостоверны. Буланова пожаловалась в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Та частично удовлетворила ее жалобу и обязала ТИК вновь рассмотреть вопрос, но самостоятельно регистрировать Буланову отказалась.

Ранее Буланова также жаловалась в ЦИК на то, что петербургские чиновники якобы препятствуют предвыборной агитации. В ответ председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась с озабоченностью певицы "по поводу того, что происходит в Санкт-Петербурге во время избирательного процесса", и выразила уверенность, что губернатор Александр Беглов в курсе происходящего. Списку партии "Родина" в регистрации на выборах в Заксобрание Петербурга также было отказано.

Выборы в Государственную думу и петербургское Заксобрание состоятся 17-19 сентября 2021 года.