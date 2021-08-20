ТИК повторно рассмотрит вопрос о регистрации Татьяны Булановой

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия частично удовлетворила жалобу певицы Татьяны Булановой на отказ в регистрации на выборах в городское Заксобрание, заседание горизбиркома транслировалось в соцсетях.

Комиссия обязала территориальный избирком №17 повторно рассмотреть вопрос о регистрации Булановой, но отказал ей в просьбе зарегистрироваться через горизбирком напрямую. Решение было принято единогласно.

Буланова выдвинулсь в одномандатном округе №7 от партии "Родина", ТИК отказал ей в регистрации, мотивировав высоким - 18,4% - количеством брака в подписях.

Как сообщил член горизбиркома Олег Зацепа, были "установлены определенные пороки в процедуре проверки документов и процедуре регистрации кандидата". По его словам, Булановой отказали, нарушив сроки.

Горизбирком признал незаконным бездействие ТИК, а также отметил, что подписи проверялись с нарушением методических рекомендаций Центризбиркома.

Зацепа сказал, что можно предположить, что даже при соблюдении всех методических рекомендаций Булановой все равно не хватит подписей для регистрации, однако это нужно должным образом установить и оформить.

Ранее Буланова пожаловалась в ЦИК на то, что петербургские чиновники мешают предвыборной агитации отдельных партий. После этого председатель ЦИК Элла Памфилова направила в Петербург проверяющих.