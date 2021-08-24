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Центр Чумакова готовит вакцину от COVID против штамма "дельта"

Центр Чумакова готовит вакцину от COVID против штамма "дельта"
Фото: Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центр Чумакова готовит версию вакцины от коронавируса против варианта "дельта", она может быть выполнена в виде комбинированной вакцины, заявил во вторник директор центра Айдар Ишмухаметов.

"Да, безусловно (...) мы уже выделили штамм "дельта", и мы делаем все подготовительные этапы, чтобы сделать новую вакцину. Вопрос о доработке не стоит, это немножко неправильно было бы сказать, это (. . .) вместо предыдущего "альфа"-штамма в этой вакцине будет присутствовать "дельта"-штамм", - сказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По словам Ишмухаметова, новая вакцина может быть комбинированной, содержать сразу два компонента.

"Мы сейчас обдумываем эти вещи, это может быть комбинация, может быть комплексная вакцина (...) Конечно, это два компонента одной вакцины, иначе смысла нет, это было бы две вакцины", - сказал Ишмухаметов.

Директор центра им. Чумакова призвал россиян не ожидать появления новых препаратов и вакцинироваться уже зарегистрированными.

"Ни в коем случае ждать ничего не надо, надо использовать те вакцины, которые существуют на сегодняшний день, потому что процесс создания новой вакцины займет какое-то время", - отметил Ишмухаметов.

По его словам, предстоит провести доклинические испытания новой вакцины.

Центром им. Чумакова РАН разработана вакцина от коронавируса "КовиВак", она является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, она состоит из двух компонентов. Вакцина была зарегистрирована в России 19 февраля 2021 года.

Штамм "дельта" появился в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Центр имени Чумакова Айдар Ишмухаметов Коронавирус

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