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Центр Чумакова испытал на животных комбинированную вакцину от гриппа и COVID

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова провел исследование на животных комбинации своей вакцины от COVID-19 "КовиВак" и вакцины от гриппа, это направление является перспективным, заявил директор учреждения Айдар Ишмухаметов.

"Нам удалось на животной модели провести иммунизацию препаратом, который включал в себя вакцину против гриппа и вакцину против COVID-19, собственно, нашу вакцину ("КовиВак"). В результате мы получили значительный антительный ответ в обоих случаях, в том числе даже усиленный. То есть мы можем сказать, что на сегодняшний день на основе существующей животной модели комбинация в одном препарате двух этих вакцин, двух направлений, имеют, безусловно, перспективу, безусловный положительный эффект", - сказал Ишмухаментов в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Возможно, мы пойдем дальше этим путем", - сказал он.

Он добавил, что исследований о возможных комбинациях вакцины "КовиВак" с другими вакцинами от коронавируса в настоящее время не проводится. "Мне кажется, что это совершенно отдельный вопрос, и, наверное, вряд ли он сейчас уместен, наверное, все-таки было бы правильно сейчас идти отдельно с тем, чтобы получить эффективность различных вакцин", - сказал Ишмухаметов.

Для проведения таких исследований необходимы отдельные разрешения и отдельные исследования, напомнил он.

Вакцина центра им. Чумакова РАН "КовиВак" является третьей зарегистрированной в РФ, в июне разработчик получил разрешение Минздрава на проведение III фазы клинических исследований, в которых должны принять участие 32 тыс. человек.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Центр имени Чумакова Айдар Ишмухаметов Коронавирус КовиВак

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