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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
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У переболевших COVID пожилых людей оказалось больше антител, чем у молодых

У переболевших COVID пожилых людей оказалось больше антител, чем у молодых
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Выработка нейтрализующих Spike-белок коронавируса антител после перенесенного заболевания COVID-19 у пожилых людей происходит гораздо активнее, чем у молодежи, следует из результатов совместного исследования лабораторной службы "Хеликс" и Военно-медицинской академии имени Кирова.

"У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания", - говорится в пресс-релизе компании "Хеликс".

В рамках проекта "Отклик" исследовались сроки появления специфических антител класса IgG, способных нейтрализовать S-белок коронавируса, и изменение их концентрации в течение 180 суток после перенесенной болезни. В испытаниях приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 69 лет, все они переболели COVID-19 в разной форме, включая тяжелую и бессимптомную. Анализ уровня антител у участников проводился с августа 2020 по май 2021 года.

"Более высокие концентрации антител в старших возрастных группах потенциально можно объяснить тем, что у таких людей иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста", - приводится пояснение медицинского директора компании Дмитрия Денисова.

У пациентов, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, антител вырабатывается больше, следует из результатов исследования. Особенно это заметно среди пожилых людей - в группе испытуемых старше 50 лет уровень таких антител после тяжелого течения болезни был в два раза выше, чем после легкого заболевания.

В ходе исследования также было установлено, что специфичные IgG антитела у мужчин и женщин формируются и сохраняются в разные сроки после болезни.

"У мужчин антитела IgG достигают пиковой концентрации на 45-е сутки после инфицирования и сохраняются на этом уровне до 60-х суток, после чего начинают снижаться; у женщин концентрация IgG-антител также постепенно нарастает до 60-х суток, но наблюдается и дальнейшее значительное увеличение их уровня вплоть до 180-х суток", - отмечается в сообщении.

Для замера уровня антител в ходе проекта использовались итальянские тест-системы DiaSorin S.p.A., определявшие концентрацию специфических IgG антител к S1 и S2-белкам коронавируса методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), пояснили в компании.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 июля 2021 годаПандемия коронавируса
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