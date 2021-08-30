Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует раз в неделю

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует примерно раз в неделю, то есть в два раза чаще, чем считалось до сих пор, показало исследование генетиков из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании. Об этом говорится в пресс-релизе университете Бата.

Авторы работы выяснили, что до сих пор исследователи коронавируса не замечали многие мутации и их не секвенировали и не учитывали при оценке скорости появления новых штаммов. По их мнению, чаще всего упускались из виду примеры "отрицательной селекции", когда случившаяся мутация вредна самому вирусу и снижает его шансы на выживание, тогда как внимание ученых сосредотачивалось на примерах положительной селекции, когда новый штамм получал преимущества перед старыми, например, как более контагиозная "дельта".

Исследование также подтвердило, что если человек болеет СOVID-19 дольше нескольких недель, вирус может мутировать в его организме, сказал через пресс-службу университета один из авторов исследования профессор Лоренс Херст. Он напомнил, что таким образом появился альфа-штамм коронавируса, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, который не смог быстро вылечиться. В пресс-релизе говорится, что это доказывает необходимость тщательной изоляции больных с затяжной формой COVID-19.

Исследование провели сотрудники Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека Совета по медицинским исследованиям Эдинбургского университета. Результаты их работы опубликованы в Genome Biology and Evolution.