Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует раз в неделю

Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует раз в неделю
Фото: Peter Endig/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует примерно раз в неделю, то есть в два раза чаще, чем считалось до сих пор, показало исследование генетиков из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании. Об этом говорится в пресс-релизе университете Бата.

Авторы работы выяснили, что до сих пор исследователи коронавируса не замечали многие мутации и их не секвенировали и не учитывали при оценке скорости появления новых штаммов. По их мнению, чаще всего упускались из виду примеры "отрицательной селекции", когда случившаяся мутация вредна самому вирусу и снижает его шансы на выживание, тогда как внимание ученых сосредотачивалось на примерах положительной селекции, когда новый штамм получал преимущества перед старыми, например, как более контагиозная "дельта".

Исследование также подтвердило, что если человек болеет СOVID-19 дольше нескольких недель, вирус может мутировать в его организме, сказал через пресс-службу университета один из авторов исследования профессор Лоренс Херст. Он напомнил, что таким образом появился альфа-штамм коронавируса, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, который не смог быстро вылечиться. В пресс-релизе говорится, что это доказывает необходимость тщательной изоляции больных с затяжной формой COVID-19.

Исследование провели сотрудники Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека Совета по медицинским исследованиям Эдинбургского университета. Результаты их работы опубликованы в Genome Biology and Evolution.

Хроника коронавируса. Август.

23
В Тайване 27 августа второй раз подряд зафиксировали нулевую статистику по новым случаям выявления коронавирусной инфекции. Впервые этот показатель был достигнут накануне в среду 25 августа.Волонтеры проводят дезинфекцию перед каждым теннисным матчем на Паралимпийских играх в Токио23 августа. В Китае впервые с июля не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом внутри границ.23 августа. Фестиваль Гай Джатра празднуют в Непале в период пандемии коронавируса COVID-19. Отмечая религиозный праздник непальские индусы просят спасения и мира для членов их семей, которые скончались в прошлом году.20 августа. Безработица и высокие цены на продовольствие приводят к увеличению числа бездомных в Бразилии на фоне пандемии коронавируса.19 августа. В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса.18 августа. Отель для прохождения 21-дневного карантина для прибывающих в Гонконг из стран "повышенного риска".17 августа. Камни с именами умерших от коронавируса, разложенные на стихийном мемориале у здания правительства Буэнос-Айреса.16 августа. На Филиппинах зарегистрирован первый случай лямбда-варианта коронавируса.13 августа. Похоронные бригады работают круглосуточно во многих районах Индонезии, не только помогая хоронить, но и знакомя общественность с новыми правилами погребения умерших от заражения COVID-19.12 августа. Изоляция австралийского Мельбурна будет продлена на неделю после того, как штат Виктория зафиксировал 20 новых случаев заражения COVID-19.11 августа. В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca.9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
В Тайване 27 августа второй раз подряд зафиксировали нулевую статистику по новым случаям выявления коронавирусной инфекции. Впервые этот показатель был достигнут накануне в среду 25 августа.
Хроника 09 января 2020 года – 30 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания Бат Эдинбург Великобритания коронавирус

Новости по теме

Новости

Киев объяснил очередной перенос встречи Зеленского и Байдена

Двое пострадали в аварии с беспилотником Tesla во Флориде

США заявили, что ракетный обстрел аэропорта Кабула не помешал его работе

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 216,4 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 216,4 млн человек

Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу

Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 августа

Более миллиона человек остались без света на юге США из-за урагана

Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан

Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан

CNN сообщил о девяти погибших в результате удара США по ИГ в Кабуле

СМИ сообщили о переносе встречи Зеленского и Байдена на 1 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');