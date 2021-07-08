В Челябинске завели дело из-за наезда электросамоката на ребенка

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту наезда на ребенка водителем электросамоката, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в четверг.

Инцидент произошел 8 мая на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Родители гуляли в парке с пятилетним ребенком, когда его сбил управлявший самокатом 23-летний местный житель. Ребенок получил серьезную травму и был госпитализирован.

"По данному факту отдел дознания полиции Центрального района УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - отмечает пресс-служба.

Прокуратура взяла на контроль это расследование.

В свою очередь пресс-служба регионального УГИБДД отмечает, что водитель электросамоката обязан соблюдать правила дорожного движения так же, как и водители мототранспорта. Движение на них по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено, они должны двигаться по правому краю проезжей части, либо по полосе для велосипедистов.